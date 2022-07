UFC staar pühendas võidu endalt elu võtnud sõbrale: ärkasin hommikul kell 4 sõnumi peale, et ta oli enesetapu teinud

Kuigi oma sõpra ei saa Pimblett enam aidata, tahtis ta edastada sõnumi kõigile, kes võitlevad vaimse tervise nimel. „Maailmas on stigma, et mehed ei saa [oma muredest] rääkida. Kui oled mees ja sul on kanda suur murekoorem ning arvad, et ainus võimalus on end ära tappa, siis palun räägi kellegagi. Ükskõik, kellega. Inimesed tahaksid – tean, et mina tahaksin –, et sõber saaks pigem nutta nende õlgadel, kui minna järgmisel nädalal nende matustele. Seega, palun murdke see stigma. Ning hakake rääkima, mehed,“ lausus Pimblett.