Paide lükkas soosikukoorma armeenlaste õlule. Voolaid: aga me ei rõhuta, et meil pole midagi kaotada. Loomulikult on!

Kuigi võõrsilt naasti tubli tulemusega, veeretasid Paide peatreener Karel Voolaid ja väravavaht Mihkel Aksalu favoriidikoorma sujuvalt vastase õlgadele. „Lihtsalt selle põhjal, mida nägime seal,“ põhjendas Aksalu. „Aga meil pole selle staatusega probleemi. Loeb tulemus.“

Endine Eesti koondise juhendaja Voolaid lisas, et ongi terve treenerikarjääri rahvusvahelisel tasemel veetnud selliselt, et eeldatav soosik on vastane. Küsimus olla lihtsalt mõttemaailmas, kuidas sõna „favoriit“ mõtestada. Paide treener märkis sedagi, et ei tunne tähtsa lahingu eel pärssivat pinget, sest on rahvusmeeskonna eesotsas kõvasti karastunud.