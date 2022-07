Enden ja Kruus on kindlad: Euroliiga sats palkas Kotsari mängumeheks, mitte patsulööjaks

Selle nädala alguses sai teatavaks, et Eesti korvpallikoondise keskmängija Maik-Kalev Kotsar on teinud oma karjääris sammu edasi, kui vahetas Hamburg Towersi särgi Euroliigas mängiva Hispaania satsi Baskonia maika vastu. Kodumaised kossuspetsid Heino Enden ja Kalev Kruus kiidavad üleminekut ja usuvad, et eestlane palgati Baskoniasse selgelt mängumeheks, mitte pingisoojendajaks.