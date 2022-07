VÄGA KAHJU! Vigastus jätab Rasmus Mägi EMilt kõrvale

„Eestis tehtud MRT uuring näitas, et vaagna tagumises osas vasakul pool on väsimusmurrule viitavaid signaale, mis tähendab siis seda, et EMil startimine ja ka Teemantliiga finaalis osalemine on ebareaalsed,“ nentis Mägi ERRile antud intervjuus .

„Praegu on oluline võtta see aeg ja ravida probleem täielikult terveks. Prognoosime, et see võiks võtta aega kuskil 12 nädalat. Oluline on lihtsalt saada jalg korda,“ lisas Mägi. „Tänavune hooaeg on MMiga läbi.“