VAHVA! Heti Väät võitis noorte olümpiafestivalil hõbemedali, sprinter tegi vanaemale kena sünnipäevakingi

„Vanaemal oli eile sünnipäev ja mõtlesin, et tahaks talle hea sünnipäevakingi teha ning lubasin jõuda TOP10 sekka. Ta küll hindas, et mu vastaste ajad on nii kõvad, aga nüüd on kink tehtud. Ma olen väga õnnelik,“ ütles Ott.