Kontaveidi endine treener hakkab juhendama Briti tennisetähte

Tursunov oli Kontaveidi treener mullusest augustist käimasoleva aasta juunini. Eesti esireket ütles siis ERRile, et lõpetas koostöö viisaprobleemide tõttu: „Põhjus on see, et kuna tal on Venemaa pass, on tal praegu väga keeruline saada viisasid, ta ei saa minuga paljudele turniiridele kaasa tulla. Ma ikkagi tunnen, et mul oleks vaja treenerit, kes saab minuga kaasas käia ja kellel selliseid praktilisi probleeme nii palju ei ole.“