Heiko Väät tütre medalivõidust: see on isa ja treenerina väga uhke tunne

Võistlus kulges sportlase jaoks küllaltki ärevalt. Esimesel kahel katsel ei saanud ta tulemust kirja, seejärel põrutas 45.47, et tagada finaalipääs. Hõbemedali toonud 49.95 tuli viiendal ehk eelviimasel üritusel.

„Seal polnud eelvõistlust, vaid tehti kohe 13 sportlasega lõppvõistlus. See pani võib-olla natuke rohkem närvipinget talle peale. Eelvõistlusel oleks ehk saanud rahulikumalt võistelda ning pingest vabaneda. Eks see närv oli niigi tal natuke sees, võistles ta ju esimest korda üksi. Aga õnneks lõpp hea, kõik hea – see, et medal tuli, on isa ja treenerina väga uhke tunne,“ lausus Heiko Väät Õhtulehele.