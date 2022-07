Saksa vormelilegend lõpetab karjääri

35aastane sakslane hoiab praegu, mil sõita jääb veel kümme etappi, üldarvestuses 14. kohta. Aasta kahelt esimeselt GP-lt jäi Aston Martini piloot kõrvale koroonaviiruse tõttu.

Vettel tegi sarjas debüüdi 15 aastat tagasi. Oma neljandal hooajal sai temast Red Bulli meeskonnas kihutades 23aastaselt aegade noorim maailmameister. Saksa vormelisõitja suutis oma tiitlit kaitsta ka järgmisel kolmel hooajal.

2015. aastal liitus ta Ferrariga, kelle eest kihutas kuus hooaega. Mullu lõi Vettel käed Aston Martiniga. Tänavu on ta jõudnud punktikohale neljal etapil, mullu õnnestus saavutada ka üks poodiumikoht, kui Aserbaidžaanis tuli sakslane Sergio Pereze järel teiseks.

Vettel on karjääri jooksul saavutanud 53 etapivõitu. Selles arvestuses edestavad teda vaid Lewis Hamilton (103) ja Michael Schumacher (91). 2013. aastal triumfeeris Saksa piloot 13 GP-l, ühel hooajal on sama palju etappe võitnud vaid Schumacher (2004. aastal).

Vettel oli karjääri lõpetamisele vihjanud ka varem, kuid nüüd tegi lõpuks otsuse, andes sellest teada sotsiaalmeedias avaldatud videos. „Otsus karjäär lõpetada sündis raskelt. Varusin kõvasti aega, et sellele mõelda. Tahan aasta lõpus võtta taas aja maha, et mõelda, millele edaspidi keskenduda. Isana on mulle selge, et tahan perega rohkem aega veeta,“ selgitas ta.

Viimase vormelisõiduks jääb Vettelile novembris toimuv Abu Dhabi GP, mis on talle ümmarguselt karjääri 300. etapiks. „Armastan seda spordiala. See on olnud mu elu keskmes niikaua, kuni mäletan. Aga mul on ka elu väljaspool ringrada. Ma pole end kunagi pidanud pelgalt võidusõitjaks. Usun vägagi, et inimeste identiteedi kujundab see, kes nad on ja kuidas teisi kohtlevad, mitte see, mida nad [elukutsena] teevad,“ jätkas vormeliäss.