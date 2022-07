Võidurelvastumine jätkub: Tartu värbas Slovakkia koondislase, Viimsi napsas Kalev/Cramolt Halleri

Nii lisasid tartlased oma koosseisu 217 cm pikkuse ja 21aastase Slovakkia koondislase Tomáš Pavelka, kes klubikorvpalli on seni mänginud Hispaania esiliigas.

Tartu peatreener Nikolajs Mazurs näeb noores slovakis potentsiaali. „Tomáš Pavelka on perspektiivikas mängija, kelle suurus ja visete blokeerimise vaist peaks meie korvialust korralikult kaitsma. Loodame, et stabiilse mänguajaga areneb ta mängijana järgmisele tasemele ja on meeskonnale kasulik,“ sõnas Mazurs.