Järjekordne Kuuba olümpiamedalist põgenes võistlusreisil

Miks nad nii käitusid? Põhjus lihtne: läksid paremat elu otsima. Kommunistliku riigikorraga Kuuba majandus olla juba mõnda aega kriisis, aga valitsev režiim ei luba kodanikel niisama lihtsalt saarelt lahkuda. Seepärast on Kuuba sportlased juba aastakümneid võistlusreisidel põgenenud.

Miks just Miamis? Seal on tänu geograafilisele lähedusele tohutu Kuuba kogukond, sest see oli populaarne põgenemispaik juba pärast 1950ndatel toimunud Kuuba revolutsiooni.