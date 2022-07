HARULDANE NÄHTUS: nii edukaid jalgpallisuvesid on Eestis vaid viis

Paide linnameeskonnast sai eile Pärnus neljas Eesti jalgpalliklubi, kes on alistanud ühe eurohooaja jooksul vähemalt kaks vastast. Meie vuti kontekstis on see eriline ja kiiduväärt saavutus, sest nii edukaid suvesid on Eesti klubidel kamba peale kokku vaid viis.