Anderlechti peatreener on rahul, et Paide Ararati alistas

Anderlecht on küll 34kordne Belgia meister, kuid mullu lõpetati koduliigas alles kolmandana – ette jäid nii meistriks tulnud Union Saint-Gilloise kui ka Club Brügge, kusjuures 34mängulise hooaja peale kaotas Anderlecht tšempionile suisa 13 silmaga, mis klubi mastaapi arvestades korralik krahh.

Mõistagi tähendas tulemus peatreener Vincent Kompanyle suuski. Nüüd on Anderlechti eesotsas 56aastane Felice Mazzù, kes mullu juhatas Unioni ajaloo 11. Belgia meistritiitlini.

Uus hooaeg algas Anderlechtile võidukalt: esimeses liigamatšis alistati Majeed Ashimeru ja Fabio Silva tabamustest 2 : 0 Oostende klubi. Matši järel päriti Mazzùlt ka eesootava euromängu kohta – täpsemalt, kas mees on rahul, et Paide Linnameeskonna ja Jerevani Ararat Armenia matšist väljus võitjana just Eesti klubi, mis lubab vast koosseisuga vangerdada.

„Ma olen eriti rahul, et nüüd on selgus majas. Eesti oli meie eelistus, sest reis pole nii pikk ja väsitav kui Armeeniasse ja me peame peagi taas liigat mängima,“ vastas Mazzù. Kolm päeva pärast mängu Tallinnas – kolmandas eelringis on nõuded staadionile juba piisavalt kanged, et Paide peab õnnelikust Pärnust pealinna tulema – ootab Anderlechti koduliigas ees mäng mullu napilt liigasse püsima jäänud Seraingi meeskonnaga.

Peatreener jätkas eurolahingust rääkimist: „Ma ei saa veel Paide kohta palju öelda. Vaatasin nende euromängu, aga seal polnud armeenlastega suurt vahet. Mida me peame arvestama: Paide on juba oma hooaja keskel ja neil on hoog sees.“