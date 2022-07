Rocco Robert Shein: enesekindluse olen pärinud isalt!

Hollandi liiga on ka! Seal oli mul aga alguses võimalus ennast noorte juures esiliigas koguda ja tõestada, enne kui kõrgliigasse läksin. Ma arvan, et see oli loogilisem käik.

Utrechtis ei läinud sul väga kaua aega, et kanda kinnitada. Kogu sinu poolaasta oli väga ebaeestlaslik: duubeltiimis tõusid kiirelt liidrite sekka ning ei läinud kaua, kui hakkasid juba esindusmeeskonda esindama. Sealjuures ei ole Utrechti duubeltiim mõnes noorteliigas, vaid tugevas Hollandi esiliigas, kus on nii mõnedki Eesti koondislased mänguaja osas hätta jäänud. Kuidas suutsid nii kiirelt läbi murda? Kas ise oskasid seda oodata?

Kui Hollandisse läksin, siis nii kiirelt ma seda ei oodanud – keskendusin rohkem sellele, et suudaksin end esiliigas põhikoosseisu mängida. Kõik läks aga nii kiiresti – mängisin seal kümme mängu ja olin juba esinduses. Ma arvan, et võtmekoht oli see, et uskusin endasse ja tegin väga palju tööd. Kui tuli mõni halb mäng sisse, siis ei lasknud pead norgu, mängisin oma mängu edasi.

Selline iseendasse uskumine kiirgab sinu puhul lausa välja. Kust see sul tuleb? Teised Eesti sportlased meenutavad ju tihtipeale pigem halle hiirekesi.

Mu isa on ka väga enesekindel inimene ja oli enesekindel sportlane, nii et ma arvan, et temast tuleb minu puhul nii mõndagi. Kui tahta välismaale proovima minna või lepingut teenima, siis pead olema enesekindel. Kui välisklubil on valida, kas võtta prantslane või eestlane, siis valivad nad sageli ikka pigem prantslase. Eestlastel jääb tihtipeale sellest eneseusust puudu. Tihtipeale, kui keegi mõnelt prooviperioodilt välisklubist tagasi tuleb ja talt küsitakse, kuidas läks, siis vastatakse, et normaalselt. Kui mina tagasi tulin, ütlesin kohe, et läks väga hästi ja usun, et saan lepingu!

Märtsikuiste koondisemängude eel olid Hollandi esiliigas juba viis-kuus mängu ja väravagi kirja saanud. Kas ootasid A-koondise kutset juba siis? Oli sul peatreener Thomas Häberliga selles osas juba toona suhtlust?

Ootasin koondisekutset juba Floras mängides, sest suutsin ennast nii trennides kui mängudes tõestada. Samas on selge, et parem võimalus on A-koondisesse pääseda välismaal mängides. Selles mõttes küll ootasin A-koondise kutset juba märtsis, kuid rääkisin Thomas Häberliga ja ta selgitas, et mul oleks parem U21 koondises mänguaega saada, seda enam, et U21-l oli abi vaja. Selles mõttes olin lõpuks rahul, sest sain mängida. Pigem mängin kui istun pingi peal.