Briti piloot saavutas vihmases Ungaris karjääri esimese kvalifikatsioonivõidu

Valitsev maailmameister ja sarja üldliider Max Verstappen sai alles kümnenda koha, tiimikaaslane Sergio Perez lõpetas temast koha võrra tagapool.

Kvalfikatsioonis oli pikalt võidus kinni Sainz, kuid viimasena rajal olnud Russell suutis tema aja 0,044 sekundiga üle lüüa. See on kahtlemata mõnevõrra üllatuslik, sest Mercedes pole tänavu olnud nii kiire kui Ferrari või Red Bull.

„Olen üliõnnelik. Eile oli ilmselt meie hooaja viletsaim reede ning kõik nägid eile õhtul tõsist vaeva. Viimasel ringil märkasin pärast esimest kahte kurvi ringiaegu. Ületasin finišijoone, vaatasin ekraani ning nägin, et saavutasin parima stardikoha. See on imeline tunne,“ lausus Russell pärast kvalifikatsiooni.

Ta ei osanud öelda, kas Mercedes on nüüd kõrges mängus tagasi. „Ausalt öeldes ma ei tea. Peame välja selgitama, kust see [ringiaeg] tuli, kuid meil on mõned mõtted. Meil oli hea kiirus, kuid Ferrarid tundusid reedel väga kiired olevat. Põhisõidus lähme kindlasti võidu järele, kuid tänane päev oli kahtlemata eriline.

Juuli alguses karjääri esimese etapivõidu teeninud Carlos Sainz oli mõnevõrra pettunud, et jäi võidust ilma. „Enesetunne läheb iga sõidu ja kvalifikatsiooniga paremaks. Haistsin täna võimalust saavutada parim stardikoht, kuid see võeti meilt lihtsalt ära. George tegi päris hea ringi. Meil on kiirus olemas, [põhisõidus] on kõige olulisemad start ning rehvidega toimetulek, nagu alati. Mercedese kiiruse kohta on meil vähe teavet, kuid tuleb põnev sõit.

Tänavu seitse kvalifikatsioonivõitu teeninud Leclerc polnud kolmanda kohaga rahul.

„Täna polnud hea päev. Olin rehvidega raskustes. Loodetavasti läheb pühapäeval paremini. Kiirus on olemas, peame lihtsalt aru saama, mis rehvidega juhtus,“ lausus Monacolane, kes lisas, et usub, et võib põhisõidus võidelda võidu nimel.