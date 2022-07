Verstappen: FIA kohtleb meid nagu amatööre!

Poleemika põhjuseks on see, et tänavu järgitakse kuninglikus sarjas eriti hoolega ringraja piiridesse jäämist. Uued FIA võistluste direktorid Niels Wittich ja Eduardo Freitas tegid hooaja eel selgeks, et valged jooned on piiriks ja kes neid ületab, selle ringiaeg läheb tühistamisele. Igal pool, ringraja iseloomust hoolimata.

Teema tõusis parasjagu käimasoleval Ungari GP-l aktuaalseks, sest kohtunikud tühistasid eilse kvalifikatsiooni teises faasis Sergio Perezi (Red Bull) esimese kiire ringi väidetava rajapiiride ületamise eest viiendas kurvis. Pisut hiljem, kui FIA ametnikud vaatasid juhtunu uuesti üle, selgus, et Perez ikkagi ei käinud rajalt väljas ja sai oma aja tagasi. Juuli alguses Austrias oli vastupidi, Perez pääses kvalifikatsioonis edasi, kuigi ületas valgeid jooni.

Pierre Gaslyl (AlphaTauri) läks kehvemini. Tema kiireimale ringile tõmmatigi kriipis peale, mis tähendas, et ta ei pääsenudki ajasõidu teise faasi ja stardib täna kell 16 algavale Ungari GP-le 19. kohalt.

Ajakirjanikud võtsid Ungari kvalifikatsiooni järel rajajoonte teema üles ning Verstappen märkis, et tema hinnangul on asjaga mindud liiga kaugele. „Eile (reede) õhtul nad hakkasid rääkima 13. kurvist. Et väljumisel on piiriks punktiirjoon. Seal on äärekivi ja selle kõrval valge joon, mis on minu jaoks rajapiir,“ arutles Verstappen Autosporti vahendusel.

„Meil on nii palju tobedaid pisikesi detaile, mis muudavad ka neil valvamise keerulisemaks. Sõitjatena tahame alati aidata ja nõu anda, aga midagi ei võeta kuulda ja minu jaoks on see frustreeriv. Ma ei taha nendega võidelda, vaid lihtsalt nõu anda, aga tundub, et nad ei hooli. Tunnen, et meid koheldakse pisut nagu amatööre. See pole õige.“

Ta lisas, et pardakaamera pilt ei võimalda alati õigesti hinnata, kas masin käis täielikult üle valgete joonte või mitte. Verstappeni arvates võiks rada piirata rohkem kruusaga.

„Väliskurvidesse kruusa lisamine teeks meile teene,“ pakkus ta. „Võtame näiteks Austria. Miks meil on vaja neljandas ja kuuendas kurvis rajajooni? Seal on kruus. Kui sõidad nii kaugele välja, siis karistad end ise, sest masina põhi saab viga. Sinu auto läheb aeglasemaks.