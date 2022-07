VIDEO | ŠOKEERIV VAATEPILT: trekirattur kaotas kukkumise tagajärjel teadvuse

Allolev video räägib kukkumise kohta rohkem kui tuhat sõna, aga kõige tähtsam on see, et Truamn tuli peagi teadvusele ning Birminghami publik võis kergendatult ohata ja aplodeerida. Arstid panid sportlasele hapnikumaski pähe ja toimetasid ta ratastoolis velodroomilt minema. Briti ajaleht Independent kirjutab, et Trumanil kahtlustatakse rangluumurdu.