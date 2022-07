Vips kihutas tugeva lõpuga viiendaks

Lõpuks üheksandaks vajunud Felipe Drugovich jätkab sarja üldliidrina, tal on kümne etapiga koos 180 punkti. Pourchaire'il on teisena 159 ja Sargeantil kolmandana 119 punkti. Vips on 85 punktiga kümnendal kohal, kuid neljanda koha mees Fittipaldi edestab eestlast vaid 15 silmaga.