Eesti kümnevõistlejate šanss? Värske maailmameister jääb EMilt kõrvale

30aastane Mayer, kel Euroopa (välis)meistritiitlit veel auhinnakapis pole, põhjendas loobumisotsust tõsiasjaga, et MMi ja EMi vahele jääb taastumiseks liiga vähe aega. „[Münchenisse] oleks ohtlik minna, riskiksin vigastada saamisega. Järgmised suured eesmärgid on 2023. aastal toimuv Budapesti MM ning kahe aasta pärast kavas olev Pariisi olümpia,“ vahendas Prantsuse sportlase sõnu Eurosport.

Eeldatavasti tõuseb nüüd kullasoosikuks kodupubliku ees võistlev Niklas Kaul, kes on Euroopa hooaja edetabelis 8434 punktiga teisel kohal. 24aastane sakslane on öelnud selgelt välja, et tänavune EM on talle olulisem kui MM, kus ta tuli kuuendaks. „Mul on Oregoni MMist ükskõik, kui saan võistelda Müncheni olümpiastaadionil. EM on mulle tähtsam,“ sõnas Kaul juuli alguses.

Euroopa hooaja edetabelis on 8425 silmaga kolmas Maicel Uibo, kes teenis selle punktisummaga Oregonis seitsmenda koha.