AITAB KAH! Sebastian Vettel ei taha enam silmakirjalik olla

Vetteli esimene Instagrami postitus on mustvalge video. Esialgu on ekraanil vaid tühi taburet, siis saabub väljastpoolt kaadrit sinna Vettel, istub maha ja paneb kohe esimese lausega kõik paika: „Käesolevaga teatan, et lähen 2022. aasta hooaja lõpuga F1-sarjast erru.“