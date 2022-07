Flora alistas üleminutite väravast Kuressaare, Paide sai kindla võidu

Kuressaare keskkaitsja Märten Pajunurm oli rahul meeskonna esitusega, kuid tulemuses mõistagi pettunud. „Ülimalt valus niimoodi punktist ilma jääda. Tunne on ka selline, et väärisime midagi. Meilt supermäng, Flora tegi ka hea mängu. Häbisse kindlasti ei jäänud, andsime võitluse Eesti parimale meeskonnale. Üks detail sai otsustavaks,“ tõdes ta Soccernet.ee otseülekandes.

Flora keskpoolkaitsja Markus Soometsa sõnul täitis meeskond tähtsaima ülesande – teenida võit. „Sellised mängud lõpuks otsustavad meistritiitli. See on teada, et Kuressaare on võõrsil väga raske vastane. Saime kolm punkti, hooaja lõpus ei küsi keegi, kuidas need tulid,“ selgitas ta.