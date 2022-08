JALGPALL ON KODUS: kui mehed ei suuda, siis pidid keelu alt vabanenud naised selle ise koju tooma

Esimese maailmasõja lõppedes oli naiste vutt Inglismaal populaarne, aga lükkasidki pahatahtlikud inimesed ringlema teooriad, mis väitsid, et jalgpall on naiste tervisele ja moraalile ääretult kahjulik. Nõnda otsustaski kohalik jalgpalliliit, et see spordiala pole naistele mõeldud ja keelustas naiste jalgpalli nii palju kui oli nende võimuses. Naiste jalgpall suri 1921. aastal selles samas riigis, kus jalgpall tervikuna sündis.

Kui Bobby Moore 45 aastat hiljem MM-karika pea kohale tõstis, hakkas naiste jalgpall Inglismaal taas vaikselt pead tõstma. Mõni aasta hiljem tekkis naiste jalgpalliliit ja UEFA abiga said daamid taas loa ametlikult palli taga ajada. Läks veel pool sajandit, kuni naiste jalgpall jõudis meestega päriselt võrreldavale tasemele.

Inglismaa mehed: Jalgpall tuleb koju! Jalgpall tuleb koju!

Naised, 60 aastat hiljem: Kurat küll, me teeme selle asja siis ise ära!