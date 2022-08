MEELEMUUTUS? Tursunov ikkagi ei pruugi Briti imelapse treeneriks hakata

Pärast seda, kui Anett Kontaveit venelasest treeneri Dmitri Tursunovi üle parda heitis, leidis too järgmise tennise superstaari, keda juhendada. Möödunud nädalal ilmnes, et Tursunovi on enda leeri võtnud möödunud aasta US Openi tšempion Emma Raducanu (WTA 10.).