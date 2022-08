Euroopas tegusid tegev Paide palkas Portugalist koju naasnud talendi

Viidas ütles liitumise järel, et rõõmustab edukat eurohooaega mängiva klubiga liitumise üle. „On väga hea meel tulla suurepärasse klubisse, kes mängib Premium liiga tipus ja näitab ennast väga heast küljest Euroopas,“ lausus ta. “Tiimi eesmärgid on kõrged ning tahan anda oma panuse nende saavutamisse. Muidugi ootan huviga ka kohtumist Paide fännidega!“

Linnameeskonna spordidirektori Gert Kamsi sõnul on Viidase tegemistel juba pikemat aega silma peal hoitud. „Soovisime Sten Jakobit enda juures näha juba paar hooaega tagasi, ent siis läksid asjalood teisiti. Nüüd on ta aga lõpuks Paide Linnameeskonna mängija.“

Kamsi kinnitusel on Viidase puhul tegu väga võimeka ning tugeva tehnilise pagasiga mängijaga, kel on lisaks head füüsilised eeldused ning oskus tuua mängu vajalikul hetkel oodatud muudatus. “Me oleme alati rõhutanud, et Paide Linnameeskond soovib olla parimaks väljundiks parimatele Eesti noormängijatele ja tänavused euromängud on läbi tegude näidanud seda, kui tähtis roll on noortel mängijatel meie klubis. Tere tulemast, Sten Jakob!“ lisas Kams.