Ei Liverpool, Manchester ega London: kõikide jalgpalliderbide ema tuleb hoopis väiksemast Inglismaa linnast

Nottingham Foresti ja Notts County duell ei kõla esimese hooga ilmselt maailma kõige seksikama jalgpallikohtumisena, aga reaalsuses on just see kõikide jalgpalliderbide ema. Notts County on maailma kõige vanem jalgpalliklubi (asutatud 1862) ja Forest vanuselt kolmas (1865). Maailma esimene jalgpalliderbi sai alguse 1866. aastal. Nagu ajalooliste sündmustega pahatihti ikka kipub olema, siis levib sellegi kohta erinevaid versioone. Foresti klubi ajaloos on kirjas, et matš võideti 1 : 0 ja värava lõi W. H. Revis. Järgmise päeva ajaleht Nottingham Daily Guardian teab aga rääkida, et kohtumine lõppes siiski 0 : 0 viigiga. See on Inglismaal kahtluse alla seatud, sest lehes oli kirjas ainult Notts County koosseis ja spekuleeritakse, et keegi võis klubi poolt reporterile meelehead pakkuda.