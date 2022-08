Kullamäe liitub klubiga, mis šokeeris kevadel Leedu korvpalliüldsust

Burgos krooniti aastatel 2020 ja 2021 meistrite liiga võitjaks, kuid tänavu jäädi koduliigas viimaseks ja langeti esiliigasse. „Mul on sellest kõigest oma arvamus, aga ma usun, et on kohatu see välja tuua,“ rääkis Kullamäe juuni keskel Õhtulehele.