Ootamatult Hollandi tippklubist lahkunud Štelmahers antakse ilmselt kohtusse

Ta selgitas, et Hollandi klubi polnud nõus lepingut lõpetama. „Proovisime jõuda Leideniga kompromissini. Palusin, et nad lubaksid mul lahkuda. Aga mingil põhjusel ei saanud ikkagi kokkuleppele. Pakkusime isegi raha, et saaksin meeskonnast lahkuda,“ tõdes Štelmahers.

„Ta allkirjastas meiega lepingu juuli algul olles täie mõistuse juures ja tuleb välja, et nüüd on ta teise klubi juures. Ma ei ole varem midagi sellist kogenud,“ rääkis Verburg kohalikule meediale. „Kirjutasime Štelmahersile ja ka Nymburkile. Meie sõnum selles kirjas oli, et me soovime temalt lepingu täitmist, aga nüüd on Nymburk juba teda oma uue treenerina tutvustanud. Tundub, et see rong on läinud.“