Tänak ei usu, et Hyundai saab Soome rallil Toyotale vastu

Eesti ralli lõpupoole tunnistas Tänak ka ise, et viimase piiri peal võistlussituatsiooni asemel käis juba sisuliselt testimine Soome ralliks. Küsimusele, kui hea või halb variant on MM-ralli kiiruskatsete testimise eesmärgil kasutamine, vastas ta, et päris tavalise testipäevaga kindlasti tegu ei olnud.

„Enamasti elasime ikkagi ebamugavat elu ja kompasime piire. Võistluse ajal on enamasti kõik osad auto küljes markeeritud ja kui pole ette planeeritud, siis võistluse ajal midagi sisse tuua ei ole võimalik,“ rääkis Tänak. „Kuna me algselt tundsime, et oleme oma kiirusega konkurentidest kaugel, siis proovisime seadistusi erinevates suunades, et aru saada võimalikest lahendustest.“

Soome ralli testimispaika saabus Eesti rallimees helikopteriga ja kuulu järgi vaatas tiimikaaslane Thierry Neuville asja ammulisui. Tänak selgitas, et ehkki Soome on distantsilt väga lähedal, piirab meri Eesti ja Soome vahel reisimise võimalusi. „Meie ajakava on tihe ja kodus saame olla harva ehk iga kodus magatud öö on kindlasti seda väärt,“ märkis ta.

Tänak nentis, et Hyundai kruusal Toyotaga tõenäoliselt konkureerida ei suuda. „Loodame muidugi, et arenesime väheke edasi, aga eriti esimesel aastal arenevad kõik tiimid pidevalt, kaasa arvatud Toyota meeskond.“

Eelmisel aastal sõideti Soome ralli tavatul kombel sügisel, mitte suvel, mis tähendas, et mõni nüanss oli suvega võrreldes teistsugune. „Sügisel on enamasti teed niisked ja lahtise kruusa puhastamise efekt on väiksem. Sügisel on ka päevad tunduvalt lühemad, mistõttu saime sõita pimedaid katseid.“

Tänaku sõnul pole vahet, kas kihutada Soomes suvel või sügisel: „Isiklikult minul eelistus puudub, Soome on sõidu poolest alati hooaja tipphetk.“

Tänavusel Soome rallil on võrreldes varasemaga ka omajagu kattuvaid teid, kuid on ka päris uusi lõike ja rajaga tutvumine saab olema oluline. „Kui suudaksime korrata Eesti tulemust, siis oleks see juba tugev sooritus. Kindlasti saab see olema keerulisem kui Eestis,“ märkis Tänak.