Koondisega liitunud Kriisa oma pahapoisi mainest: „Eesmärk polnud olla Eesti räägituim vend, aga kui on 15 000 inimest saalis, siis lööb adrenaliin sisse.“

Kriisa ei teinud saladust sellest, et kibeles USAst koju. „Sai ikka päris pikalt eemal oldud. Olen küll terve suve trenni teinud, aga viis viie vastu on natuke teine asi. Tore, et saab jälle kossu teha. Kui meil oli USAs 20 sekundit kellal, siis hakkasime juba kaitsesse jooksma. Siin peab viskevalikuid rohkem vaatama. Jukka tahab küll sarnast stiili mängida, aga tuleb rohkem vaadata, et paremaid viskeid saada. Kokkuvõttes on mäng üsna sarnane.“

Kriisa hooaeg Arizonas oli pigem edukas - hooaja alguses oleks ta hindeks pannud lausa A+, aga hooaja lõpp vajus natuke ära. „Mida hooaeg edasi läks, seda rohkem panime ise endale pingeid peale ja tekkis võidukohustus. Uus treener, uus stiil - varasemast staffist jäi alles vaid üks treener. Kui kõik asjad kokku panna, siis oli see pigem edukas aasta,“ teatas 16 parima kooli sekka jõudnud Arizona mängujuht.

Peale hooaega jäi Kriisa Ameerikasse, kus lõhkus trenni teha.