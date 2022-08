Ralliekspert: keegi ei kahtle Tänakus. Küsimus on selles, kui tugev on tema auto

Portaali DirtFish ajakirjaniku Luke Barry sõnul võiks Ott Tänakut pidada Soome rallil kindlaks favoriidiks, kui vaadata lihtsalt paberile. On ju 2019. aasta maailmameister selle etapil kaks korda võitnud, konkurentidest on meie põhjanaabrite juures triumfeerinud ainult Esapekka Lappi ning Elfyn Evans. Paraku näitas Rally Estonia, et eestlasel on vaja paremat autot.