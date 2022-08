PÕMM! PÕMM! PÕMM! F1 toolide mäng sai välkkiire lõpu

Esmaspäeval saabus seetõttu teade: neljakordse maailmameistri koha täidab kaks korda lahjam mees – 41aastane Fernando Alonso lahkub Alpine’ist ja hispaanlane sõlmis Aston Martiniga mitmeaastase lepingu. Käed löödi nii kiiresti, et näib ilmvõimatu, et üleminekut hakati arutama pärast Vetteli kolmapäevast otsust.

Igatahes väitis Alpine’i tiimiboss Otmar Szafnauer, et tema sai Alonso lahkumisest teada alles läbi Aston Martini pressiteate. Aga ka Prantsuse tiim ei lasknud kaua oodata: teisipäeval teatasid nemadki, et kahekordsest maailmameistrist tühjaks jäänud koha täidab tiimi senine varupiloot ja üks kogu vormelikaruselli hinnatuimaid noorsõitjaid Oscar Piastri.

Toolide mäng kestis vähem kui nädala ja jättis nii palju põnevaid vangerdusi õhku rippuma. Näiteks Piastri tulevik – vormeliringkondades olla pikalt sahistatud, et McLareni tiim võib üritada andekat austraallast üle osta, et ta rahvuskaaslasest Daniel Ricciardost lahti saada. Või Alpine on ju pikemalt hammast ihunud Pierre Gasly palkamisele, mis võinuks lubada F1-rooli mõne Red Bulli noore – see teema viimaste kuude sündmuste tõttu küll eestlastele enam ilmselt suuremat pinget ei paku.