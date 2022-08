VIDEO | Botswana sprinter jooksis võimsa U20 maailmarekordi

Tegu on uue U20 maailmarekordiga. 19aastase botswanalase üleolek oli nii võimas, et ta hakkas juba viimasel 30 meetril võitu tähistama. Tebogo usub, et võinuks joosta 9,80ga. „Meil on veel jookse ees, ma ei tahtnud kõike välja panna. Aga see on minu aasta U20 vanuseklassis, peame jätma [rekordi] järgmisele põlvkonnale ületamiseks,“ vahendas välejala sõnu Rahvusvaheline kergejõustikuliit.

Ta loodab, et ei olnud tähistamisega konkurentide ees lugupidamatu. „Tulin siia, et jooksu nautida. Vabandan siiralt, kui see oli kellegi arvates lugupidamatu. Nägin fänne ja tahtsin neile meenutada, mida Usain Bolt omal ajal tegi. Ta on mu eeskuju, imetlen teda.“

U20 MMile tulles teadis Tebogo, et oli kindel kullasoosik. Ta oli juba varasemalt selle vanuseklassi maailmarekordit kaks korda parandanud – esmalt aprillis kodumaal, kus sai kirja 9,96, ja hiljem Oregoni MMi eeljooksus, kus läbis distantsi 9,94ga.

„Nägin, et nad kartsid mind, aga kartsin ka neid. Kui stardipauk kõlas, siis pidin igal juhul saama oma elu parima stardi – see ka õnnestus. [Tähistamine] polnud plaanitud, aga teadsin kohe pärast esimest sammu, et tiitel oli minu. Ma ei muretsenud aja pärast,“ meenutas Tebogo.

Hõbemedali võitis jamaicalane Bouwahjgie Nkrumie 10,02 ning pronksi Lõuna-Aafrika vabariigi sprinter Benjamin Richardson 10,12ga.