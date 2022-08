Unitedi peatreener on Ronaldo peale pahane: see oli täiesti lubamatu

Esialgu keeldus United juhtunut kommenteerimast, kuid hiljem väitsid nad, et neil pole 37aastase Ronaldoga mingeid probleeme. Hiljuti ütles aga klubi uus peatreener Erik ten Hag, et ta mõistab sellise tegutsemise hukka.

„See oli minu jaoks täiesti lubamatu käitumine. See on vastuvõetamatu, kõigi jaoks. Oleme meeskond ning peame alati koos lõpuni olema,“ vahendas hollandlase sõnu Daily Mail.

Ronaldo on mitu korda vihjanud, et tahab tiimi vahetada. Ajendiks meistrite liiga jalgpall, mida United uuest hooajast ei mängi. Klubi ise on öelnud, et portugallasest ründaja pole müügiks – tal on veel aasta lepingust järel.