Voolaid pakatas Paide euromängu eel enesekindlusest: Anderlechtis pole ühtegi mängijat, kelle CV oleks Klavani omaga võrreldav

Juba on Paidel penaltiseeria abiga seljatatud Tbilisi Dinamo ja Jerevani klubi Ararat-Armenia. Kui need penaltiseeriad leidsid aset Pärnus, siis kolmandas ringis mängib Paide oma kodumängu Tallinnas A. Le Coq Arenal. Ja kui esimestes ringides peeti kodus korduskohtumine, siis nüüd peetakse oma publiku silme all avamäng. Paide inimesed ootavad staadionile suurusjärgus umbes sama palju publikut kui oli FC Flora – Frankfurdi Eintrachti kodumängul ehk 8537 pealtvaatajat. Kui Paidel õnnestuks see ületada, siis oleks tegu uue Eesti klubi kodumängu rekordiga.