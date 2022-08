Suveliigast naasnud Henri Drell: usun, et ma olin paar aastat tagasi NBAle lähemal kui praegu

„USA korvpall on tagamängijate liiga,“ teatas Drell alustuseks suhteliselt sirgjooneliselt. Kuna koondiselaagris said ajakirjanikud suhelda ka ülikooliliigas palliva Kerr Kriisaga, siis saadi G-liigat ja NCAA liigat kõrvutada. „Kerril on mõnus – tal on pall käes ja saab kogu aeg toimetada. Mina olen ääre peal ja on natuke raskem palli saada. Euroopas on asi taktikalisem ja keskendutakse rohkem tiimile, seal võetakse individuaalsemalt,“ nentis Drell.