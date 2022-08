VIDEO | Rumeenia jalgpallilegend võrdles iluvärava löönud Joonas Tamme Marco van Basteniga

Nii nagu pühapäeval, skooris Tamma ka kolmapäeva hilisõhtul standardolukorra järel – ning taas mitte peaga, vaid võimsa ja efektse jalalöögiga. Värav oli nii suurepärane, et Rumeenia kuulsa 1994. aasta MM-koondise üks tugitaladest Ilie Dumitrescu võrdles seda lausa Hollandi legendi Marco van Basteni omaaegsete vingete kollidega.

„Tamm tundub standardolukordade puhul olevat väga hea lõpetaja: ta oskab leida vaba ruumi ja ründab palli väga hästi. Selline lahendamine on keeruline isegi number kümne, ründaja jaoks,“ kiitis Dumitrescu Tamme 69. minutil sündinud tabamust Digi Spordi telekanalis. „Põhimõtteliselt oli see selline värav, mida tavatses lüüa van Basten. Selline löök on väga raske.“

Rumeenlased võtsid Tamme kaks väravat mõne päeva jooksul ka selles plaanis luubi alla, et hakati arutlema teemal: kuna mees on mänginud oma karjääri jooksul ka tipuründes, siis äkki olekski see tema õige koht ka Steauas?

„Üks asi on selge: kui ta mängis rünnakul, siis peab ta olema üpris tehniline keskkaitsja, kes teab, mida palliga teha,“ lausus selle kohta Rumeenia koondise endine väravavaht ja Dumitrescu kunagine meeskonnakaaslane Bogdan Stelea. „Kui ta alustas karjääri ründajana, siis ta ei lähe sinna ette lihtsalt niisama vaatama, et mis juhtub, vaid ta läheb konkreetselt hüppama ja palli ründama, võiltlema. See on väga huvitav ja väärib vaatamist!“