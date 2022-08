DREAM TEAM 30. „See koondis oli, see tegi, ja sellist koondist ei tule kunagi enam. Mitte kunagi.“

Tõepoolest. Kui USA üliõpilaskorvpalluritest koosnenud meeskond oli kaotanud 1988. aasta Souli mängude poolfinaalis Nõukogude liidule (kus mängujuhina säras meenutatavasti Tiit Sokk) ja pidanud leppima lõpuks kõigest pronksmedaliga, otsustas USA korvpalli superliiga NBA juhtkond, et aeg on küps selleks, et olümpiale saadetakse ikkagi oma parimad pojad. Õigemini saadi see otsus teha pärast seda, kui rahvusvaheline korvpalliliit FIBA oli 1989. aastal andnud hääletuse tulemusel NBA mängijate olümpiaturniiril osalemisele rohelise tule.