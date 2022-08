JUURED GHANAS? Musta Mandri skeletonimees otsib endale sotsiaalmeedias naissoost kelgupartnerit

Nimelt on 2026. aasta Milano ja Cortina d'Ampezzo taliolümpial esmakordselt kavas skeletoni segapaaride võistlus ning 36aastane Musta Mandri talispordiäss on võtnud endale pähe, et tahab seal kindlasti osaleda.

Ent kuna probleem on selles, et talisportlasi – nii mees- kui ka naissoost – Ghanas mõistetavatel põhjustel napib, siis otsibki ta endale õrnemast soost kegukaaslast läbi Interneti. Ainsaks tingimuseks on see, et asjast huvitatud naisel oleks Ghana pass või et ta suudaks tõestada, et tema vanemad või vanavanemad on selles Lääne-Aafrika riigis sündinud.