Anderlecht oli ikkagi kõvemast puust kui varasemad vastased, aga Paide andis väärika lahingu

Paide Linnameeskonna peatreener Karel Voolaid küll kinnitas eilsel pressikonverentsil, et Anderlechti näol on tegemist mängitava meeskonnaga ja sama kaalukategooria vastasega nagu näiteks Tbilisi Dinamo, ent väljakul said belglased siiski turvalise ja mugava 2 : 0 võidu. Samas ei tähenda see, et Paide mehed platsilt häbi täis näoga lahkuma pidid.