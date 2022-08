Hyundai meeskonna ajutine boss usub, et väärib pärast Soome rallit tiimipealiku kohta

Hyundais on olnud tükk aega segadus. Mullu detsembris lahkus tiimi eesotsast Andrea Adamo ning talle pole leitud siiani asendajat. Kuigi Moncet on andnud korduvalt mõista, et tahaks jääda tööle püsivalt, on temas alati nähtud ajutist pealikku.