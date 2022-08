Prantsusmaa lahtistel võidutsenud lätlanna osaleb Tallinn Open tenniseturniiril

Jelena Ostapenko asub hetkel WTA jooksvas edetabelis 16. kohal. 2017. aastal võitis ta French Open naiste üksikmängu, saades seeläbi esimeseks Läti tennisistiks, kes on saanud Grand Slam üksikmängu tiitlivõidu ja olles alates 1933. aastast esimene mitte asetatud mängija, kes jõudis seal tiitlivõiduni. Ostapenko WTA tabeli kõrgeim koht oli 2018. aastal viies. Seni on Ostapenko auhinnarahasid teeninud ligi 11,5 miljonit eurot.

„Meil on väga hea meel, et Jelena Ostapenko on nõus osalema Tallinn Open turniiril,“ ütles omalt poolt Tallinn Open WTA 250 turniir direktor Allar Hint. „Jelena on maailmatasemel mängija, Grand Slami võitja ning lisaks meie naabrriigist, mis kindlasti loob hea sümbioosi ning annab ka Läti publikule võimaluse külastada meie turniiri, et oma staari mängimas näha.“