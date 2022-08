Haalandi isa põlve lömastanud Roy Keane ei pääsenud ründetuusa debüütmängul valusast torkest

Teatavasti oli ka Erling Braut Haalandi isa Alf-Inge Haaland profijalgpallur, kelle karjääri lõpetas jõhkral kombel aga just nimelt Keane. 2001. aastal kohtusid United ja Haaland-seeniori toonane koduklubi Manchester City, kui iirlane sõitis Norra pallurile põlve sisse sellise metsikusega, et põhjustas Haalandile vigastuse, mille tõttu too enam jalgpalli mängida ei saanud. Keane sai loomulikult punase kaardi, kolm mängu võistluskeeldu ning 5000 naela (praeguses vääringus 5940 eurot) trahvi.