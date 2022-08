Ralliekspert Tänakule võidu taganud kiiruskatsest: seda oli lihtsalt maagiline vaadata

Tänak haaras liidriohjad reedesel esimese kiiruskate võiduga ning esikohale ta ka jäi. Enne pühapäeva nelja viimast kiiruskatset oli tema edu Rovanperä ees 8,4 ekundit, kuid kui Eesti ralliäss lajatas viimase päeva hakatuseks letti kiireima aja ning sõitis päeva teisel katsel Rovanperäga välja sama resultaadi, oli selge, et Soome ralli võit läheb vägisi meie mehe saagiks. Punktikatse võitis küll Rovanperä, aga kokkuvõttes jäi Tänak ikkagi 6,8 sekundiga peale.

„Ent see, millest Tänak ennekõike dividende lõikas, oli see, et tal oli oskusi seda kõike hallata. Tal võis olla katsel [keerulisi] hetki, kuid mitte kordagi ei tundunud, et asjad on tema kontrolli alt väljas. Mitte kordagi. Tal olid mõned metsikud momendid, kuid mis kõige tähtsam: ta ei lasknud end nendest häirida.