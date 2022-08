Vigastatud Kläbo tunnistas, et seis on jätkuvalt sant

„Asjad lähevad praegu nii nagu nad lähevad,“ tõdes mullune MK-sarja üldvõitja Kläbo Sjusjøenis peetud võistluse ajal NRK ajakirjanikele. „Seni pole olnud erilist edasiminekut. Mulle on öeldud, et see võtabki aega ja olen selleks valmistunud. Nüüd pean lihtsalt olema kannatlik.“

Viiekordne olümpiavõitja ja kuuekordne maailmameister rääkis ka, kuidas vigastus ilmnes.

„See tuli tegelikult üleöö. Läksin ühel päeval jooksma ning selle käigus läks see [valu] aeglaselt, kuid kindlalt hullemaks. Nii see tuli. Me ei ole leidnud ühtegi seletust, miks see tekkis, aga ma ei kavatse sellele ka palju aega kulutada. Ma oleksin sama uuesti teinud. See on osa spordist. Käime noateral ja treenime palju. Võib-olla on see [keha] kulumise vorm, kes teab,“ mõtiskles oktoobris oma 26. sünnipäeva tähistav Kläbo.

Ta lisas ka, et asja teeb eriti halvaks see, et viga saanud lihas mängib väga olulist rollis klassikalises tehnikas, kui on tarvis teha kiireid ja äkilisi spurte. MK-sari algab novembri lõpus Sloveenias Planicas just nimelt klassikasprindiga.

Kuigi seis pole kiita, pole Kläbo praegu murelik. Reedel tehakse mehele uued uuringud ja siis paistab, kas ta saab minna planeeritud mäestikulaagrisse.

Ka Norra suusakoondise peatreener Eirik Nossum ei kolista veel häirekelladega, kuna hooaja alguseni on siiski veel üksjagu aega. Nossum usub, et Planicas on Kläbo ikkagi mees, kellest ülejäänud peavad jagu saama, kui tahavad võita.