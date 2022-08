Siim-Sander Vene karjäär jätkub Iisraeli tippklubis

Eelmisel hooajal Prantsusmaal Limoges’i ja Itaalias Varese meeskonda esindanud 31aastane Vene on löönud Hapoeliga käed ühe hooaja peale, võimalusega kontrahti ka aasta võrra pikendada.

1943. aastal loodud Jeruusalemma Hapoeli klubi on kahel korral koonitud Iisraeli meistriks, viimati hooajal 2016/2017. Samuti on nende auhinnakapis kuus Iisraeli karikat ning 2003/2004 võidetud ULEB Cup, mis on praeguse EuroCupi eelkäijaks.