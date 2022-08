GALERII | Kuldne kõrgushüppaja Karmen Bruus: minu lagi on tunduvalt kõrgemal kui 1.96

Noore kõrgushüppekomeedi Karmen Bruusi tähelend on olnud võimas, sirgjooneline ja ainult ühes suunas: uute kõrguste poole. Nii pole imestada, et talle on viimase kuu aja jooksul langenud osaks tähelepanu, mis on suurem kui kogu ülejäänud 17 eluaasta jooksul kogunenu. „Eks intervjuude andmine ole natuke väsitav tõesti, aga muidu see mind ei sega. Kõik on okei,“ teatas Bruus tagasihoidlikult.