ON AEG! 23 suure slämmi turniiri võitnud Williams lõpetab karjääri

Williamsist rohkem on suure slämmi turniire võitnud vaid Margaret Court, aga sedagi vaid ühe võrra. Williamsil on temaga võimalik viigistada, aga mitte mööduda.

„Elus saabub aeg, kui peame liikuma edasi uues suunas,„ postitas Williams Instagrami pildi endast Vogue’i kaanel, millele on kantud pealkiri: „Serena hüvastijätt. Ma olen hüvastijätmises kohutav.“

„Alati on raske lahkuda, kui sa armastad midagi nii väga. Heldene aeg, kuidas ma tennise mängimist naudin, aga nüüd on aeg lahkuda. Tahan keskenduda emaksolemisele ja oma spirituaalsetele eesmärkidele ja avastada enda jaoks teistsugune, kuid samuti põnev Serena. Aga vaatamata kõigele kavatsen ma järgmiseid nädalaid nautida!”

Williams tunnistas, et talle pole kunagi meeldinud sõna retirement ehk pensionile jäämine. „See ei tundu mulle kaasaegne sõna. Olen selle enda jaoks lahti mõtestanud kui üleminek. Äkki on parim sõna üldsegi „evolutsioon„. Igatahes olen ma siin, et teatada: astun tennisest sammu eemale, teiste oluliste asjade suunas.“