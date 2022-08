Durant esitas Netsi omanikule karmi nõudmise: lahkun kas mina või peatreener!

Durant liitus Netsiga 2019. aasta suvel. Kahel korral Golden State Warriorsiga NBA meistriks kroonitud staariga olid seotud suured lootused, kuid need pole täitunud. Hooaja 2019/2020 jättis ta ränga vigastuse tõttu vahele. Hooajal 2020/2021 oli Durant tagasi, kuid Netsi laeks jäi idakonverentsi poolfinaal; eelmisel hooajal pudeneti juba play-off'i avaringis. Sinna jõuti muuseas alles pärast seda, kui play-in turniiril alistati Cleveland Cavaliers. Meeskonnale ei toonud edu ka see, et Duranti kõrval kuulusid koosseisu ka sellised mehed nagu Kyrie Irving ja James Harden, kellest viimane siirdus küll talvel Philadelphia 76ersisse.