VIDEO | Eesti liiga eeskujul? Inglismaalgi nähti suurepärast keskväljaväravat

Keskjoone juures luuranud Sarr sai 12. minutil palli, võttis selle osava puutega omaks ning nähes, et vastasmeeskonna West Bromwich Albioni väravasuul seisnud David Button on seiklemas karistusala joonel, saatis nahkmuna kohe teele. Vahest ei olnud see löök küll päris nii efektne kui too Agyiri tabamus, ent pall lendles igal juhul elegantse kaarega üle Buttoni väravasse.

Esimese poolaja üleminutitel õnnestus kodumeeskonnal seis viigistada. 73. minutil võinuks Sarr kerkida Watfordi totaalseks sangariks, kuid enda teenitud penaltilööki ei suutnud ta Buttonist mööda saata. Nii lõppes kohtumine 1 : 1 viigiga.

West Bromwichi ja Watfordi vahelise mängu tipphetked. Sarri eksitud penaltiolukord algab 1:31-st.

„See oli imeline löök Sarri poolt,“ kiitis kohtumise järel Watfordi peatreener Rob Edwards. „Niipea, kui ta palli teele saatis, teadsin, et see on sees.

See oli tõeliselt geniaalne hetk! On väga eriline selliseid väravaid näha. Eriti arvestades seda, et see sündis vastu mängu käiku.