Vinget seeriat tegev väikelinnaklubi sihib Premium liigat: „Kui võimalus tuleb, siis ei ole küsimust: loomulikult tuleb minna!“

Ajal, mil Eesti klubijalgpalli raskuskese on üha enam nihkunud Tallinnasse – näiteks Premium liigas mängib viis pealinna klubi pluss seal igapäevaselt treenivad Paide linnameeskond ja FC Kuressaare – on Lõuna-Eesti järvede ja metsade vahel agaralt toimetamas FC Elva, kes on esiliigas kokku pannud sellise seeria, et praeguse seisuga pääseks nad uueks hooajaks Eesti meistrisarja. Ning Elvad mehed ei salga, et just see eesmärk neil ka on!