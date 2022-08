Bukaresti uus staar: Joonas Tamme lummav elukaaslane!

Tamme hea või klubi niru vormi analüüsimise asemel jätkas artikkel aga teemadel. „Meryl Mägi on ilma kahtluseta FCSB mängijate üks kauneimaid tüdruksõpru ja eestlannat on juba hakanud jälgima Rumeenia klubi fännid,“ teatas Fanatiku portaal. „Tundub, et ta juba armastab Bukaresti ja on postitanud linnast mitmeid pilte.“

FCSB hooaeg on aga seni olnud parajalt niru – konverentsiliiga kolmandas eelringis on neil neljapäeval slovakkide Dunajská Streda võistkonna vastu kaitsta Tamme toodud 1 : 0 eduseis, kuid koduliigas on neljast mängust kirjas vaid kolm viigipunkti, mis Steaua kaliibriga meeskonna jaoks väga sant seis. Tammele on seni jagunud mänguaega kahes liigamatšis, mõlemal korral on ta sekkunud vahetusest kohe teise poolaja algul.